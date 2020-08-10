Tam ölçülü aşure tarifi | Kolay aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayı 20 Ağustos’ta başlıyor. Muharrem ayının 10. Günü yani aşure günü 29 Ağustos’ta idrak edilecek. Şimdiden pek çok kişi lezzetli nefis ödüllü aşurelerin tariflerini araştırmaya başladı. İşte, denenmiş tam ölçülü aşure tarifi.

Tam ölçülü aşure tarifi

Malzemeler:

1 kilo aşurelik buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Üzeri için;

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Kolay aşure nasıl yapılır?

Aşure yapmak için öncelikle bazı malzemeleri bir gece önceden hazırlamak gerekiyor.

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohudu ve fasulye ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.