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Ekonomi Tam kapanmada ücretsiz izin mi sayılacak?
Ekonomi

Tam kapanmada ücretsiz izin mi sayılacak?

26 Nisan kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi ve yeni kapanma kararı alındı. Vatandaşlar ise tam kapanma ile işyerlerine gidemeyen kişilerin ücretsiz izinli olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada ücretsiz izin mi sayılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 20:06:00 -
Tam kapanmada ücretsiz izin mi sayılacak?

Cumhurbaşkanı kabine sonrası açıkladı. Tüm Türkiye'nin gözü kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kararlardaydı. Erdğan 3 haftalık tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Peki, işe gidemeyen kişiler tam kapanma süresince ücretsiz izini mi sayılacak?

Tam kapanmada ücretsiz izin mi sayılacak?

Milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.

Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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