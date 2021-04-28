Pek çok ülke gibi Türkiye’de de tam kapanma dönemi başlıyor. 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizde de kısıtlamanın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, tam kapanma uzar mı?

Tam kapanma uzatılır mı? Tam kanama ne zaman son?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tam kapanma dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, “17 günlük sürecin sonuna doğru vakalardaki azalma değerlendirilip, ona göre tekrar karar verilecektir. Eğer vakalarda 10 binin altını görürsek 5 binlere yaklaşırsak bu şekilde devam da söz konusu olabilir, bir parça gevşetme de söz konusu olabilir ya da rakamlar istediğimiz seviyede gitmezse hem Sağlık Bakanlığı hem Cumhurbaşkanı’mız bunu değerlendirir, farklı yaklaşımlar da geliştirebilir. Ben kişisel olarak, rakamlardaki aşağı doğru gidişin süreceğine inanıyorum. Burada vatandaşlarımızın kurallara uyması çok önemli; kapanma dönemini kalabalıkla bir araya gelme, gezme, aileler ile bir araya gelme, tatil beldelerinde vakit geçirme, ev kiralama gibi düşünmemek gerekiyor” dedi.

26 Nisan’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonunda vakaların 5 bin seviyesine düşmesinin hedeflendiğini ifade etmişti.