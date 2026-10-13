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Dünya Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!
Dünya

Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'yi Husilere karşı oluşturulacak koalisyona davet edip etmeyeceği sorulan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir arkadaşım, ona çok büyük saygım var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularına cevaplar verdi. Türkiye'nin Yemen'e yönelik olası koalisyonda katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu değerlendiren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkilerine vurgu yaptı.

Türkiye'yi operasyona katılmaya davet edebileceğini söyleyen Trump “Bunu yapabilirim çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HUSİLER ÇOK KÖTÜ DAVRANDI

Husilerin tutumunu eleştiren Trump, grubun çok kötü davrandığını söyledi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştüğünü aktardı.

İsrail'de yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "İsrail seçimleri hakkında henüz hiç düşünmedik. Bir şeyler yapıyor olabilirim" dedi.

Trump, Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteği konusunda da konuşarak, bu desteğin devam ettiğini bildirdi.

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Yorumlar

Muslum

Mekke ittifakı bunun için miydi şimdi oyuna mı geldik yani

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