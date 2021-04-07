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Gündem 'Tam kapanma' çağrıları vatandaşı çileden çıkarttı: Sosyal medyada tepki yağdı!
Gündem

'Tam kapanma' çağrıları vatandaşı çileden çıkarttı: Sosyal medyada tepki yağdı!

Bazı uzmanlar tarafından yapılan 'tam kapanma' çağrıları, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:15:00 - 2021-04-07 22:54:36
'Tam kapanma' çağrıları vatandaşı çileden çıkarttı: Sosyal medyada tepki yağdı!

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinde ilk gününden beri önlemeyen çok seslilik, vatandaşın kafasını karıştırmaya devam ederken, tam kapanma çağrıları ise tepki ile karşılandı. 

Sosyal medyada 'tam kapanma' tepkisi!

'Kapanma isteyen vatan hainidir' hashtagh'i ile paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarından bazılarının tepkileri şöyle:

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