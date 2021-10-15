Tam kadro: Beşiktaş-Başakşehir

Süper Lig'de 9. hafta Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan.

Milli araya 2-1'lik Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona erdi. Pek çok oyuncusuna kavuşan Siyah-Beyazlılar, 21 günde oynayacağı 6 zorlu maçın ilkine Başakşehir deplasmanında çıkıyor...

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Sergen Yalçın'ın takımı, 8. haftaya 3. sırada girmişti. Takımda Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Fabrice N'sakala hala sakat... Boşnak yıldız Miralem Pjanic ise bu akşam riske edilmeyecek.

Emre Belözoğlu'nun ilk sınavı

8 maçın 5'ini kaybeden ve teknik direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Başakşehir'de yeni hoca Emre Belözoğlu ilk sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

İki takım bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Taraflar 8'er galibiyet elde ederken 13 maç berabere bitti. Beşiktaş geçen sezon rakibini 3 kez 3-2'lik bir skorla yendi.

Beşiktaş, geçen sezon öncesinde rakibiyle yaptığı son 9 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, bu şansızlığını 2020-2021'de kırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 9 maçtaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından üst üste 3 maçtan üstünlükle ayrıldı.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir

Volkan Babacan, Junior Çaiçara, Epureanu, Ndayishimi, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Chadli, Okaka.

Beşiktaş

Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi