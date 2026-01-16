  • İSTANBUL
Tam FETÖ taktiği! Karlov'un katilinin isim sırrı ifşa oldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada'ya kaçan eli kanlı FETÖ'cü Cemal Karaata'nın adını değiştirdiği ifşa edildi. MİT, Cemal Karaata'nın adını Salih Ada olarak değiştirdiğini ortaya çıkardı.

FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata'nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi. Türkiye'de Kırmızı Bültenle aranan Karaata isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada'da rahat yaşamına devam ediyor.

 

Salih Ada ismini kullanan Cemal Karaata'nın, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde bulunan "Qualia Counselling Services" adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye'de kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce Bölümü'nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu. FETÖ'nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILMAKTAN KORKUYOR

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata'nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden biri Rusya tarafından kaçırılma korkusu. Karaata'nın Kanada'da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata'nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da belirlendi.

 

FETÖ, CASUSLUK AĞI İÇİNDEKİLERİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün kritik devlet kurumlarına halen sızmaya çalıştığı güvenlik kurumlarınca biliniyor. Örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamları tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bir bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi.

Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar. Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi.

Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD'de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School'da yine mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya ünvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.

 

ÖRGÜT İÇİNDEKİ FARKLI YAŞAM KOŞULLARI RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında MİT mahrem yapılanmasına bağlı FETÖ militanları MİT TIR'ları, Karlov suikastı ve diğer casusluk davalarından yapılan yargılamalarda 30 yıla varan ceza aldı. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kilit isimleri ise Türkiye'den kaçtı. Bu isimler örgütün bütün imkânlarından istifade ederek rahat yaşamlarına devam ediyor.

Nitekim Cemal Karaata da Kanada koşullarına göre oldukça rahat bir yaşam sürüyor. Çocuklarının okul masrafları örgüt tarafından karşılanıyor. Eşinin arabası, oturdukları bahçeli lüks ev örgütün finansmanı ile temin edilmiş. Ayrıca Karaata ve ailesinin tüm ihtiyaçları da örgüt tarafından karşılanıyor.

