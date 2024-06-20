Tam 329 milyar 87 milyon TL! Merkez Bankası rekor teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 329 milyar 87 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 300 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 299 milyar 999 milyon 500 bin lira oldu. İhaleye, 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 48,2, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,88 olarak ilan edildi.

{relation id:1859637 slug:'merkez-bankasindan-yeni-faiz-adimi'}