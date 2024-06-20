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Ekonomi Tam 329 milyar 87 milyon TL! Merkez Bankası rekor teklif
Ekonomi

Tam 329 milyar 87 milyon TL! Merkez Bankası rekor teklif

Yeniakit Publisher
2024-06-20 13:30:00 -
Tam 329 milyar 87 milyon TL! Merkez Bankası rekor teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 329 milyar 87 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 300 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 299 milyar 999 milyon 500 bin lira oldu. İhaleye, 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 48,2, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,88 olarak ilan edildi.

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