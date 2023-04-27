Tam 24 tane! Çin’den dünya birinciliği

Kitapta açıklanan verilere göre, 2022 yılından bu yana Çin’de 10 nükleer elektrik ünitesi onaylandı, ticari amaçlı 3 nükleer elektrik ünitesi hizmete girdi ve 6 nükleer elektrik ünitesinin inşası başlatıldı. Veriler, şu an Çin’de inşa edilmekte olan 24 nükleer elektrik ünitesinin toplam kurulu kapasitesinin 26 milyon 810 bin kilovata ulaştığını gösterdi.

Kitapta ayrıca, Çin’in nükleer güç alanında kritik donanımlarının yerelleşme seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi. Çin Nükleer Enerji Birliği Sekreteri Zhang Tingke, Çin’de önemli nükleer elektrik ekipmanlarının yerelleşme oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyledi.

2035 yılına kadar, Çin’in nükleer elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 10’a çıkması ve bunun ülkenin düşük karbonlu gelişme modeline geçmesine büyük destek sağlaması bekleniyor.