Talisca'nın istediği ücret şok etti

2016-2017 - 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş 'ta forma giyen oynadığı 80 maçta ortaya koyduğu 37 gol ve 14 asistlik performansla taraftarın unutamadığı futbolcular arasınad yer alan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Siyah beyazlı yönetim, taraftarın transferini çok istediği 28 yaşındaki futbolcuyla temasa geçti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Suudi kulübü Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Talisca ile görüşüp fikrini aldığı öğrenildi.

4.5 milyon Euro istedi

Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ancak yıllık 4.5 milyon Euro ücret istediği belirtildi. Şu an Al Nassr'da yıllık 7 milyon Euro kazanan Talisca'nın talebinin karşılanmasının zor olduğu ancak siyah beyazlıların transfer için yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Ajansspor