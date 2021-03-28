Talisca'dan Galatasaray yanıtı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, son dönem ortaya atılan Galatasaray söylentilerini "Ben bir kartalım" diyerek yalanladı.
Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Beşiktaş forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı oynadığı bir maçtan görüntü paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım" ifadelerini kullandı.
Yenişafak