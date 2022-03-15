Talisca; Fener'e mi, Kartal'a mı?

Gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in ayrılma ihtimaline karşı yeni 10 numarasını buldu. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı 10 numara için temaslarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Talisca için Beşiktaş yönetiminin de devreye girdiği iddia edildi

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük için Leeds United'dan ayrılan Marcelo Bielsa ile temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon 10 numarayı Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Talisca'yı vermeyi düşünüyor.

Mesut Özil'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın menajeriyle de temasa geçti.

Talisca'nın menajeri de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Anderson Talisca'nın menajeri, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek.

Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak.

Fenerbahçe, Al Nassr'dan ayrılırsa Talisca'yı bonservissiz bir şekilde transfer etmeyi planlıyor.

28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, özellikle Beşiktaş'ta gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.

Talisca'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında.

Bu sezon Al Nassr'da 24 maça çıkan Brezilyalı 10 numara, 15 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Siyah-beyazlılarda 80 maça çıkan yıldız oyuncu, 37 gol 14 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

SIRTIMDAN TAŞIRIM!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanına sorulan soru üzerine Çebi, "Talisca eğer bizim teklifimizi kabul ederse sırtımda getiririm. Ama olmayacak duaya da amin demem. Talisca'yı isterim ama benim mali teklifime, durumuma uyacaksa başımın üzerinde yeri var" yorumunu yapmıştı. Brezilyalı oyuncu için, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu açıklaması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

