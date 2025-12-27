  • İSTANBUL
Gündem Talih Kuşu Değil, Manevi Akbaba! Piyango Kuyruğundaki Sessiz Felaket
Gündem

Talih Kuşu Değil, Manevi Akbaba! Piyango Kuyruğundaki Sessiz Felaket

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Talih Kuşu Değil, Manevi Akbaba! Piyango Kuyruğundaki Sessiz Felaket

“Mustafa Ceylan, renkli piyango biletlerinin ardındaki karanlık gerçeği çarpıcı bir dille kaleme alıyor. Yazıda, kumarın umut değil; aileleri dağıtan, hayatları felakete sürükleyen bir tuzak olduğu vurgulanıyor. ‘Huzur parada değil, helal lokmadadır’ mesajı öne çıkıyor.” İşte Ceylan’ın o yazısı…

 MUSTAFA CEYLAN 

Yine o malum dönem geldi çattı.

Sokaklar, caddeler, hatta market köşeleri yine o "umut tacirliği"nin tezgahlarıyla doldu.

İnsanımız, alın teri dökmeden, emek vermeden köşeyi dönmenin, zengin olmanın o zehirli hayaline kapılmış durumda.

 

Bilet için kuyruklar uzayıp gidiyor...

O kuyrukta bekleyen kardeşime sesleniyorum.

Sırada beklediğin şey umut değil, felaketin ta kendisidir!

 

Yıllardır bas bas bağırıyoruz.

 

"Haramdan şifa, kumardan bereket gelmez" diye.

Ama ne çare...

 

Şeytanın süsleyip püslediği o renkli biletler, nice ocakları söndürmeye, nice yuvaları darmadağın etmeye aday.

"Talih Kuşu" değil, "Akbaba" kondu başlarına.

 

Hafızamızı biraz tazeleyelim.

Geçmişte o büyük ikramiyeyi vuranların, o "talihli" adledilen bahtsızların sonu ne oldu?

Hangisi huzur buldu?

Hangisi o parayla hayırlı bir iş yaptı?

 

Cevap koca bir HİÇ!

Arşivler ortada, ibretlik hayat hikayeleri önümüzde duruyor.

 

Kimisi kazandığı parayı pavyon köşelerinde yedi bitirdi, kimisi evlatlarıyla kanlı bıçaklı oldu, kimisi cinayete kurban gitti, kimisi de soğuk bir park köşesinde donarak can verdi.

O parayı aldıkları gün yüzleri gülenlerin, bir sene geçmeden hayatları zindana döndü.

 

Neden?

Çünkü o parada milyonların ahı var.

O parada; çoluğunun çocuğunun rızkını o bilete yatıran garibanın gözyaşı var.

Temeli haram olan binanın çatısı tutar mı?

Tutmaz!

 

Çürük temel üzerine kurulan o sahte zenginlik, ilk rüzgarda başlarına yıkıldı.

Bizim inancımız bellidir.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır."

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

1
Yorumlar

Osmanlı'yı yıkan Yahudilerle Ermenilerle Rumlarla Batı ile İngiliz'den Ruslar işbirliği yapan İttihat ve Terakki bugünkü CHP'lilerin ataları

Osmanlı İmparatorluğu'nda fakirin karnını Doyuran Vakıf sistemini yok ettiler zenginler yaşlılar Benim malım Vakıf derdi O vakıftan elde edilen gelir de fakire dağıtılırdı şimdi milleti bankalara soyduranlar kim açım diyen Bugün sabahtan akşama kadar sövenler kime sövüyor 1500 yıl boyunca 2000 yıl boyunca ihanet edenlere öbür tarafta bayram var Allah bildiği gibi yapsın onları 8 milyar insan ve gelecekte doğacaklar da hakkını alacak onlardan

Abdullah

Ekonomisi güçlü ülkelerde bunu satın alan çok az. Ülkenin ekonomsinin nas ile çökertildiği, işsizliğin, fakirliğin tüm tabana yayıldığı ülkelerde satın alan her sene daha çok artıyor. Basit bir ekonomik gerçeklik.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
