Talih Kuşu Değil, Manevi Akbaba! Piyango Kuyruğundaki Sessiz Felaket

MUSTAFA CEYLAN

Yine o malum dönem geldi çattı.

Sokaklar, caddeler, hatta market köşeleri yine o "umut tacirliği"nin tezgahlarıyla doldu.

İnsanımız, alın teri dökmeden, emek vermeden köşeyi dönmenin, zengin olmanın o zehirli hayaline kapılmış durumda.

Bilet için kuyruklar uzayıp gidiyor...

O kuyrukta bekleyen kardeşime sesleniyorum.

Sırada beklediğin şey umut değil, felaketin ta kendisidir!

Yıllardır bas bas bağırıyoruz.

"Haramdan şifa, kumardan bereket gelmez" diye.

Ama ne çare...

Şeytanın süsleyip püslediği o renkli biletler, nice ocakları söndürmeye, nice yuvaları darmadağın etmeye aday.

"Talih Kuşu" değil, "Akbaba" kondu başlarına.

Hafızamızı biraz tazeleyelim.

Geçmişte o büyük ikramiyeyi vuranların, o "talihli" adledilen bahtsızların sonu ne oldu?

Hangisi huzur buldu?

Hangisi o parayla hayırlı bir iş yaptı?

Cevap koca bir HİÇ!

Arşivler ortada, ibretlik hayat hikayeleri önümüzde duruyor.

Kimisi kazandığı parayı pavyon köşelerinde yedi bitirdi, kimisi evlatlarıyla kanlı bıçaklı oldu, kimisi cinayete kurban gitti, kimisi de soğuk bir park köşesinde donarak can verdi.

O parayı aldıkları gün yüzleri gülenlerin, bir sene geçmeden hayatları zindana döndü.

Neden?

Çünkü o parada milyonların ahı var.

O parada; çoluğunun çocuğunun rızkını o bilete yatıran garibanın gözyaşı var.

Temeli haram olan binanın çatısı tutar mı?

Tutmaz!

Çürük temel üzerine kurulan o sahte zenginlik, ilk rüzgarda başlarına yıkıldı.

Bizim inancımız bellidir.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır."

