Bilal Erdoğan Mustafa Şentop ile Tayyip Erdoğan arasındaki hikayeyi anlattı: Seksenlerin sonunda…

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul'un organize ettiği Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na konuk oldu.

Erdoğan, kampta yaptığı konuşmada, babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında 1980’li yılların sonunda geçen samimi bir anıyı paylaştı.

Mustafa Şentop'un 80'lerde hukuk fakültesi öğrencisiyken "Teklif" isminde bir dergi çıkarttığını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın o dönem il başkanı olduğu için gençler tarafından tanındığını söyledi.

Dergi için İstanbul-Fatih'te 40 metrekarelik küçük bir yer tutan Şentop ve arkadaşlarının, o dönemde Refah Partisi İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a bu durumdan bahsettiklerini belirten Bilal Erdoğan, sonrasında Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevabı da paylaştı:

Mustafa Şentop ve arkadaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a durumu, "Başkanım biz bir dergi kurduk, yer tuttuk ama içinde hiçbir eşyamız yok. Hiç olmazsa çalışabilmek için bir masamız olsun istiyoruz." sözleriyle aktarır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu istek karşısında şunları söyler: "Git bizim eve, Emine Abla'na söyle yemek masasını versin."

Bu olayı küçüklüğünde hatırladığını aktaran Bilal Erdoğan, "Evdeki masanın gittiğini hatırlıyorum ama neden gittiğini bilmiyordum. Geçen sene Mustafa Şentop anlatmıştı bu olayı." diyerek konuşmasına devam etti.