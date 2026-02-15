  • İSTANBUL
Gündem Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i aratmıyor. Özel’in erken seçim istemediği ender günlerde hemen Fatih Erbakan'ın ortaya çıkarak seçim kararı alınması çağrıları dikkat çekiyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında ekonomideki önemli gelişmeleri ve toparlanmayı anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından çağrı yaparak "Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın" dedi.

MİLLETİ YORMAYIN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ın paylaşımı şöyle: "Emekli maaşlarının yetersizliğini emeklilerin çok yaşamasına, gıda enflasyonunu yağmurun yeterince yağmamasına bağladılar. Et fiyatları için koyunlar kuzular, süt fiyatları için mandalar, sığırlar hedefte. Uzatmaları oynadıklarının farkındalar. Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın, haydi şimdi…"

Şuayip

İnşallah milli görüşcüler uyanırlar
