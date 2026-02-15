  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu MHP Lideri Bahçeli o diziye 'hayran' kaldı: Başrol oyuncusunu aradı Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi Gündemi sarsacak bir sensör geliyor! Nefesten kan şekeri ölçümü gerçek oldu: İğne korkusu tarihe karışıyor Kriz taşacak resmen... Eyvah El Bilal! 2-3 ay uzak kalır korkusu Bu dışkı haberine en çok Prof. Dr. Celal Şengör çok sevinecek
İslam
5
Yeniakit Publisher
Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Bursa’da 627 yıllık Ulu Cami’nin iki minaresi arasına Ramazan öncesi mahya asıldı. Tarihi camide yerini alan yazı Osmanlı’dan bugüne uzanan geleneği bir kez daha yaşattı.

#1
Foto - Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Ramazan ayı yaklaşırken Bursa’nın simgelerinden Ulu Cami’de hazırlıklar sürüyor.

#2
Foto - Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi. Ekipler tarafından cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, 'Kul hakkından sakın’ yazısı yer alıyor. 15 gün boyunca asılı kalacak olan mahya daha sonra başka bir yazıyla değiştirilecek.

#3
Foto - Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Gökyüzünde minareler arası yazı yazdıklarını söyleyen mahyacı Kahraman Yıldız, “Mahya ramazan ayının süsü oluyor. Karşıdan karşıya bir gerdanlık asıyoruz. Halkımız ramazan ayında mahyaları seviyor. Bugün ramazan ayının ilk mahyasını asmaya çalışıyoruz. Şiddetli rüzgar var. Bu zorlukta yazı yazmaya çalışıyoruz. ‘Kul hakkından sakın’ ilk veciz sözümüz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu işlem yürütülmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın vermiş olduğu bu senenin ramazan teması ‘Ramazan, cami ve hayat’tır. Buna istinaden camilerimize uygun yazılar yazıyoruz. İstanbul’da 7 tane cami, Edirne Selimiye Camii ve Bursa Ulu Cami’de işlemler yapıyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Mahyanın 400 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu söyleyen Yıldız, “Mahyacılık 1’inci Ahmet döneminde başlamıştır. İlk başlarda zeytinyağlarıyla yapılıyormuş ve her caminin ayrı ayrı mahyacıları varmış. Mahyanın ilk yapıldığı cami Sultanahmet Camii’dir. Benim ustam Hacı Ali Ceylan’dır. 2 padişah döneminde mahyacılık yapmıştır. 1984 yılında vefat etmiştir. Cumhuriyet döneminden sonra da zeytinyağlı mahya sisteminden elektrikli mahya sistemine geçişe öncülük etmiştir. Biz de ustamızdan sonra devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
Siyaset

CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış kar..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’
Gündem

TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’

TRT Haber spikeri Zeynep Bulut Şenel, üniversite tercih döneminde annesinin başörtülü olduğu gerekçesiyle kampüse alınmadıklarını, yönetimin..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23