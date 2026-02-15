Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı

Gökyüzünde minareler arası yazı yazdıklarını söyleyen mahyacı Kahraman Yıldız, “Mahya ramazan ayının süsü oluyor. Karşıdan karşıya bir gerdanlık asıyoruz. Halkımız ramazan ayında mahyaları seviyor. Bugün ramazan ayının ilk mahyasını asmaya çalışıyoruz. Şiddetli rüzgar var. Bu zorlukta yazı yazmaya çalışıyoruz. ‘Kul hakkından sakın’ ilk veciz sözümüz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu işlem yürütülmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın vermiş olduğu bu senenin ramazan teması ‘Ramazan, cami ve hayat’tır. Buna istinaden camilerimize uygun yazılar yazıyoruz. İstanbul’da 7 tane cami, Edirne Selimiye Camii ve Bursa Ulu Cami’de işlemler yapıyoruz” diye konuştu.