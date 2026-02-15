Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek

Yılmaz, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamayla ilgili soru üzerine Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Türkiye Yüzyılı, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak' vizyonu bu işin zeminini oluşturuyor. Bu zeminde Sayın Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları, ardından örgütün kurucusunun örgüte, 'kendinizi feshedin' çağrısı ve örgütün bunu kabul etmesi çok önemli adımlar, aşamalardı. Şimdi geldiğimiz noktada Meclis'te bir komisyon var.

Bir grup dışında bütün Meclis'te grubu olan partilerin ve grubu olmayan bazı partilerin de dahil olduğu geniş tabanlı bir komisyon. Partiler bir araya geldiler. Ortak akılla tartışarak, konuşarak, ilgili tüm tarafları dinleyerek süreci belli bir aşamaya getirdiler. Yakın bir gelecekte de muhtemelen bir rapor çıkacak. Partilerin raporları çıktı biliyorsunuz. Şimdi o raporlardan bir ortak rapor çıkarılmış olacak. Bir sonraki aşama ise bu ortak rapor çerçevesindeki adımlar. Adımları atarken, tabii burada kritik olan örgüt 'kendimi feshettim' dedi ama bunun sahadaki teyidi önemli.

Sahadaki gelişmelerin bir mekanizmayla teyit edilmesi, izlenmesi ve bu çerçevede de yine Meclisimizin yasalarla bu 'Terörsüz Türkiye'yi gerçekliğe dönüştürmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da başından itibaren süreci takip ediyor. DEM Parti heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Son görüşmeyi de ivmelenmeye işaret eden bir görüşme diye yorumlayabiliriz."

Suriye'de yaşananlar

Cevdet Yılmaz, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin "Terörsüz Türkiye" sürecine etkisine ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki süreci olumlu etkilediğini ifade edebiliriz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecini olumlu etkilendirdiğini, ivmelendirici bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Suriye'de bütün unsurları kapsayan istikrarın güçlenmesiyle Türkiye'de de daha olumlu bir atmosfer oluşacaktır. Dolayısıyla ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'deki süreç açısından da olumlu bir gelişme."

Suriye'nin istikrarının sadece Suriye'yi ve Suriyelileri değil, tüm bölgeyi etkileyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye dahil olmak üzere bütün bölgedeki refahı ve istikrarı pekiştirici bir gelişme olarak görmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti olarak orada yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Herkesle eşit mesafedeyiz ve tek arzumuz orada yaşayan tüm Suriyelilerin, 'Suriye, Suriyelilerindir' anlayışıyla hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmeleri. Eşit vatandaşları olarak Suriye'nin paydaşları olarak, Suriye'nin bu güçlü geleceğinden hepsinin fayda görmesi. Bizim tek amacımız bu." diye konuştu.

"AB çok önemli meydan okumalarla karşı karşıya"

Bir süre önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile yaptığı görüşmenin anımsatılıp, AB ile vize serbestisi süreci ve Gümrük Birliği konularındaki gelişmelerin sorulması üzerine Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Ben bu görüşmeyi önemli buldum doğrusu. Yani bu sıradan bir görüşme değildi. Yeni döneme dair bir yaklaşım hissettiğimi ifade edebilirim. Avrupa Birliği, içinden geçtiğimiz süreçte çok önemli meydan okumalarla karşı karşıya. Bir taraftan Ukrayna-Rusya Savaşı ve bunun getirdiği güvenlik endişeleri var. Avrupa, geçmişte olduğu gibi Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesiyle gidemeyeceğinin farkında.

Burada da Türkiye'nin önemi, Türkiye'nin değeri yeniden keşfediliyor. Sadece güvenlik değil, bir taraftan ekonomik bir baskı altında Avrupa. Bir taraftan Amerika, bir taraftan da Çin'in rekabet baskısı altında. Avrupa güvenlik açısından da ekonomik rekabet gücünü tekrar kazanmak anlamında da bir çıkış arıyor. Enerjiden göç meselelerine kadar birçok başlık var. Hangisine bakarsanız bakın Türkiye ile Avrupa'nın ortak birtakım menfaatleri söz konusu. Birlikte hareket ettiklerinde iki tarafın da kazançlı çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlayışın Avrupa'da giderek güçlendiğini ifade edebilirim. Bunun getirdiği bir sonuç olarak da Türkiye ile yeni bir gündem oluşturma çabası var. Biz de aynı perspektifle bakıyoruz."

Enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, reel sektörün krediye ulaşmada sıkıntı yaşadığı ve bu konuda nelerin yapılacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek.

Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz."

Reel sektörü rahatlatacak adımlardan bahseden Yılmaz, "Genel finansal koşullar iyileşecek. Bizim bu selektif desteklerimiz de güçlü bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki perspektif finansal açıdan daha olumlu bir perspektif diye ifade edebilirim." açıklamasında bulundu.