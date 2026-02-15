İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerini 42 yıl sonra ilk kez AK Parti’ye yakın bir isim kazandı. Yeni başkan Mustafa Keleş oldu.

42 yıl sonra 42 oy farkla kazanıldı.

Üç aday yarıştı

Seçimlerde üç farklı grup ve başkan adayı yarışacak. Uygarlık Mühendisleri Grubunun başkan adayı Mustafa Keleş turuncu listeyle, Sol CHP Grubunun adayı Özer Or beyaz listeyle, Ülkücü Milliyetçi Grubun adayı Burak Keskin ise kırmızı listeyle üyelerin karşısına çıkacak. Grupların pusula renkleri seçmenlerin tercihini kolaylaştırmak amacıyla turuncu, beyaz ve kırmızı olarak belirlendi.

Yeni nesil oda vurgusu

Seçim çalışmalarını Yeni Nesil Oda sloganı üzerine kuran Uygarlık Mühendisleri Grubu başkan adayı Mustafa Keleş, modern bir yönetim anlayışı hedeflediklerini belirterek, "Yeni nesil bir oda yapısıyla meslektaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Keleş ve yönetim kurulu üyeleri, turuncu listeyle değişim mesajı vererek projelerini üyelerle paylaştı.

İMO İstanbul Şube Başkan Adayı İTÜ mezunu Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Keleş, meslek odasına ilişkin kapsamlı bir dönüşüm vizyonu ortaya koyarak, "Burada bir slogan değil, bir yönetim anlayışı anlatıyoruz" dedi.

İnşaat mühendisleri bugün mesleğini güvenle, umutla ve onurla yapabiliyor mu? Asıl yanıtlamamız gereken soru budur" diyen Keleş, itibar kaybı, düşen ücretler ve artan işsizliğin özellikle gençler ve kadın mühendisler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

'40 yıllık atalete dur diyoruz"

Konuşmasında mevcut oda yönetim anlayışını eleştiren Mustafa Keleş, yaklaşık kırk yıldır devam eden mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal atalete işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Üyesinin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ve yorgun düşmüş bu yönetime dur demek için, meslektaşlarımızla kurduğumuz gönül birliğiyle daha adil, daha üretken ve insan merkezli bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstlendik."

‘Uygarlık Mühendisleri’ vurgusuyla konuşmasını sürdüren Keleş, haklı olmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Haklı olmak yetmez; mühendis kazanmalıdır" dedi.

Mustafa Keleş'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ömer GÜL

Osman A. KORKMAZ

Hüseyin YILDIRIM

Süleyman OYAN

Semanur YER

M. Fatih ÇAKIR

İ. Ethem MIZRAK

Nuri ÇAKAL

Mustafa CEVAHİROĞLU

Serkan KAYA

Uğur TEKİN

Hüseyin UZUN

Mutlu Çelebi SELVİ