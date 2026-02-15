Okulun çatısı uçtu! O lisede eğitime ara verildi

  • İSTANBUL
Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir lisenin çatısının büyük bölümünü yerinden söktü. Bahçeye savrulan parçalar nedeniyle okulda hasar oluşurken, öğrenciler için tatil kararı alındı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Düzce’de bir okulda eğitimi durduracak boyutta hasara yol açtı. Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

 

Kalıcı Konutlar bölgesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü, şiddetli rüzgarda okulun bahçesine savruldu.

 

Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.

 

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, görevli personelle bölgeye gelerek okulda incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere, okulu çatısının bir kısmının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Buraya çok yakın bir pansiyon var. Pansiyondaki öğrencilerimizi de bugün başka bir pansiyona naklederek psikolojik sağlamlıkları açısından tedbir alacağız. Olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla buraya geldik ve yerinde inceledik. İl Özel İdaresi ile konuştuk. Yarın sabah hemen çalışmalara başlayacaklar. Aynı zamanda diğer okullardaki personellerimiz de okul bahçesine gelmiş olan kalıntıları almış olacak. Bir gün süreyle okulumuzu tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili kanaatimiz oluşacak." dedi.

 

Öte yandan, kuvvetli rüzgar Yeni Mahalle Kurs Sokak'ta da bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

