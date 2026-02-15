Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Doğa harikası manzarayı yerinde görmek için ailesiyle birlikte Bozkır'ın Dereköy Mahallesi'nden yaylaya gelen Hasan Kalem, "Ramazan öncesinde ailemizle birlikte bu doğal güzellikleri görmeye geldik. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. Ancak bu güzellikleri görmeye geldiğimizde en önemli görevimiz bu eşsiz doğayı korumak olmalı. Temiz kalması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.