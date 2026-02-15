Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı
Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı Bartlı Yaylası’nda son yağışların ardından açan çiğdem çiçekleri yaylayı adeta renk cümbüşüne çevirdi.
Toroslar’ın eteklerinde yer alan Bartlı Yaylası, baharın ilk işaretlerinden biri olan çiğdemlerin açmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Son yağışların ardından yayla içerisindeki çayırlık alanlarda oluşan doğal çiğdem tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Bölge sakinleri ve doğa tutkunları, ziyaret ettikleri Bartlı Yaylası'nda hem eşsiz doğal güzellikleri yakından görüp hem de piknik yapma fırsatı buluyor. Toroslar'ın yemyeşil eteklerinde yer alan mesire alanları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Doğa harikası manzarayı yerinde görmek için ailesiyle birlikte Bozkır'ın Dereköy Mahallesi'nden yaylaya gelen Hasan Kalem, "Ramazan öncesinde ailemizle birlikte bu doğal güzellikleri görmeye geldik. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. Ancak bu güzellikleri görmeye geldiğimizde en önemli görevimiz bu eşsiz doğayı korumak olmalı. Temiz kalması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.
