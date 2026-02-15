  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi Gündemi sarsacak bir sensör geliyor! Nefesten kan şekeri ölçümü gerçek oldu: İğne korkusu tarihe karışıyor Kriz taşacak resmen... Eyvah El Bilal! 2-3 ay uzak kalır korkusu Bu dışkı haberine en çok Prof. Dr. Celal Şengör çok sevinecek Şok eden ayrılık yaşanacak mı? Arda ile ilgili flaş karar alındı iddiası... Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı Bazılarına dert oldu ama öyle büyük faydaları var ki... Kırmızı biberin faydaları neler? Belli oldu! Bu yöntemle kaşıntı tarih olacak! Şok eden rahatsızlık sona erecek... Hangisi kazanacak? Laf değil icraat zamanı! Sergen Yalçın mı Nuri Şahin mi?
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı Bartlı Yaylası’nda son yağışların ardından açan çiğdem çiçekleri yaylayı adeta renk cümbüşüne çevirdi.

#1
Foto - Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Toroslar’ın eteklerinde yer alan Bartlı Yaylası, baharın ilk işaretlerinden biri olan çiğdemlerin açmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

#2
Foto - Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Son yağışların ardından yayla içerisindeki çayırlık alanlarda oluşan doğal çiğdem tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

#3
Foto - Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Bölge sakinleri ve doğa tutkunları, ziyaret ettikleri Bartlı Yaylası'nda hem eşsiz doğal güzellikleri yakından görüp hem de piknik yapma fırsatı buluyor. Toroslar'ın yemyeşil eteklerinde yer alan mesire alanları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

#4
Foto - Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı

Doğa harikası manzarayı yerinde görmek için ailesiyle birlikte Bozkır'ın Dereköy Mahallesi'nden yaylaya gelen Hasan Kalem, "Ramazan öncesinde ailemizle birlikte bu doğal güzellikleri görmeye geldik. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. Ancak bu güzellikleri görmeye geldiğimizde en önemli görevimiz bu eşsiz doğayı korumak olmalı. Temiz kalması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi
Gündem

Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi

Her fırsatta “yeşil siyaset” vurgusu yapıp çevreci geçinen, üstelik zeytinlikler üzerinden “doğa dostu” imajı çizmeye kalkan CHP bu kez fena..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23