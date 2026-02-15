Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
CHP’liler bir yandan zeytin ağacı kesiyor bir yandan da ‘Zeytinime dokunma’ mitingi yapıyor! CHP’nin Muğla’da düzenlediği Zeytine dokunma’ mitingi öncesi CHP’li Milas İl Başkanının kendisine ait bahçelerdeki zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıkarken, Mahmut Tanal utanmadan ‘Zeytin ağaçları’ ile poz veriyor!
Zeytinlikler üzerinden madenlere karşı çıkarak çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerdeki zeytin ağaçlarını iş makineleriyle katlettikleri ortaya çıkmıştı. Skandal görüntülerin ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etmek zorunda kaldı.
Muğla Valiliği olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatırken CHP’li Kılbey’in zeytin katliamından istifa ettiği gün bu kez başka bir CHP’li Mahmut Tanal’ın zeytin ağacına sarılı halde fotoğraflarıyla “Zeytinime dokunma mitingi için Muğla’dayız” paylaşımı yapması büyük tepki çekti.
Tanal’ın paylaşımına tepki yağarken ‘Kesen de siz ağlayan siz’, ‘Hiç mi utanmıyorsunuz’ yorumları öne çıktı.