  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trio tek tek açıkladı! 'Gol öncesi net bir faul var! Talisca'nın kırmızı kartı verilmedi' CHP'den İstanbul'da ulaşıma 3 ayda 5 zam! 'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür' İsrail ordusunda 50 bin asker çifte vatandaş! Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı Avrupa savunmasında "Hansa" dönemi! Norveç ve Almanya'dan Kuzey Atlantik'te kritik ittifak Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat! İsrail-ABD hattında İran'a karşı 'petrol' kıskacı! Trump ve Netanyahu’dan Çin üzerinden yeni hamle Navalni'nin ölümü için Putin'i işaret etti! 15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
Gündem

Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!

CHP’liler bir yandan zeytin ağacı kesiyor bir yandan da ‘Zeytinime dokunma’ mitingi yapıyor! CHP’nin Muğla’da düzenlediği Zeytine dokunma’ mitingi öncesi CHP’li Milas İl Başkanının kendisine ait bahçelerdeki zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıkarken, Mahmut Tanal utanmadan ‘Zeytin ağaçları’ ile poz veriyor!

Zeytinlikler üzerinden madenlere karşı çıkarak çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerdeki zeytin ağaçlarını iş makineleriyle katlettikleri ortaya çıkmıştı. Skandal görüntülerin ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etmek zorunda kaldı.

Muğla Valiliği olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatırken CHP’li Kılbey’in zeytin katliamından istifa ettiği gün bu kez başka bir CHP’li Mahmut Tanal’ın zeytin ağacına sarılı halde fotoğraflarıyla “Zeytinime dokunma mitingi için Muğla’dayız” paylaşımı yapması büyük tepki çekti.

Tanal’ın paylaşımına tepki yağarken ‘Kesen de siz ağlayan siz’, ‘Hiç mi utanmıyorsunuz’ yorumları öne çıktı.

Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi
Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi

Gündem

Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek

Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Süreç devam edecek

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

CHP nin tavırlarına insan olarak zaten şaşıyorum.Deyim yerindeyse,suçu olur,suçunu kabul etmez.Zeytin ağacı kesilir mi?Asla kesilmemeliydi.Sonrasında yakınıyorsun.Tam ALAMETİ FARİKA.

Teyo

Genel demokrasi masallarına,yalanlara bir örnek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23