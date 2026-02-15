Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı

Dicle Elektrik tarafından paylaşılan 2025 yılı verilerine göre Şanlıurfa’da geçen yıl toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi ve bunun yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik kısmının kayıt dışı olduğu açıklandı. Açıklamada kaçak kullanımın özellikle tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi.

ŞANLIURFA'DA KAÇAK TÜKETİM 9 İLİN YILLIK KULLANIMINA DENK

Şirket açıklamasında Şanlıurfa’daki kaçak elektrik miktarının Türkiye’de 9 ilin bir yıllık elektrik tüketimine eşit olduğu belirtildi. Kentte kullanılan elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu, toplam tüketimin ise 9 milyar 850 milyon kilovatsaat seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

TARIMSAL SULAMA KAÇAK KULLANIMI ARTIRDI

Bölgede ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürmesi nedeniyle yer altı sularının motopomplarla çekildiği ve bu cihazların enerji ihtiyacının kaçak elektrikle karşılandığı ifade edildi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünün yetiştirilmesi bir yandan enerji arzını tehlikeye atarken diğer yandan da yer altı sularının hızlı şekilde tükenmesine yol açıyor. Sadece 2025'te Şanlıurfa'da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar lirayı buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi. Ekonomik boyutunun yanı sıra kaçak kullanım nedeniyle sistemde ani yüklenmeler yaşanıyor. Bu da arızalara, kesintilere ve sürdürülebilir enerjide aksamalara yol açıyor. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengeyi korumak için mutlaka bu tablonun önüne geçilmesi gerekiyor."