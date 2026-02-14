  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Polis ekipleri madde bağımlısı şahsı gözaltına almaya çalıştığı esnada çıkan gerginlikte 4’ü polis, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. Madde bağımlısı şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti. Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıktı. Olayda 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...

 

2
Yorumlar

Kadıköylü

İdam idam idam. İdam cezası neden gelmiyor.

Cengiz

Bunlara anladıkları dilden karşılık vermek lazım dört polisi yaralayan göz altına canlı olarak alınmaz zaaf görüntü
