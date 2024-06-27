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Dünya Taliban'ın Afganistan'daki uyuşturucu yasağı Avrupa'da krize neden oluyor!
Dünya

Taliban'ın Afganistan'daki uyuşturucu yasağı Avrupa'da krize neden oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 12:57:00 -
Taliban'ın Afganistan'daki uyuşturucu yasağı Avrupa'da krize neden oluyor!

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da uygulanan uyuşturucu yasağının Avrupa'da sentetik uyuşturucudan ölümleri artıracağını belirtti.

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da uygulanan uyuşturucu yasağının Avrupa'da sentetik uyuşturucudan ölümleri artıracağını belirtti.

Çarşamba günü yayınlanan bir BM raporuna göre, Afganistan'daki uyuşturucu yasağı, Avrupa'daki eroin kullanıcılarının sentetik uyuşturuculara yönelmesine ve aşırı dozdan ölümlerin artmasına yol açabilir.

Uzun süre boyunca dünyanın en büyük eroin tedarikçisi olan Afganistan'da 2021 yılında yeniden iktidara gelen İslam Emirliği yönetimi uyuşturucu yapımında kullanılan haşhaş ve kenevir ekimini yasaklamıştı.
Afyon ekimi geçtiğimiz yıl Afganistan'da yüzde 95 oranında azalarak sıfır noktasına geriledi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Çarşamba günü yayınladığı yıllık Dünya Uyuşturucu Raporu'nda, Myanmar'da afyon üretiminin geçen yıl yüzde 36 oranında artmasına rağmen, Afganistan'daki yasağın etkisiyle küresel olarak yüzde 75 oranında düştüğünü söyledi.

Raporda, Afganistan'daki yasak sebebiyle başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde bağımlıların daha az saflıktaki eroinlere ve sentetik uyuşturuculara yöneldiği kaydedildi.

Bu durumun özellikle Avrupa'da bir uyuşturucu krizine yol açtığı ve aşırı dozdan ölümleri artırma olasılığı bulunduğu vurgulandı.
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UNODC araştırma şefi Angela Me gazetecilere verdiği demeçte, fentanilden daha güçlü bir sentetik opioid türü olan nitazenlerden kaynaklanan aşırı doz ölümlerinin İrlanda, İngiltere, Estonya ve Letonya'da rapor edildiğini söyledi.

Kaynak: Mepa News

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