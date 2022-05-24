Taliban'dan Türkiye açıklaması: Görüşüyoruz

Naim, yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmanın Kabil, Kandahar ve Herat havalimanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili olduğunu ve anlaşmanın süresinin 1,5 yıl sonra biteceğini belirtti.

Sözcü Naim, anlaşmanın, Taliban Kabil'e girmeden önce havalimanını işleten şirketle yapıldığını ve havalimanlarının işletilmesini içermediğini kaydetti.

Bugün erken saatlerde, BAE ile Taliban arasında havalimanlarının işletilmesiyle ilgili anlaşma imzalandığı ileri sürülmüştü.

​​​​​​​Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.