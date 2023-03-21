Taliban'dan Nevruz fetvası

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin "Davet, İrşad, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırma Bakanlığı", ülkedeki Nevruz kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık adına açıklamayı, Mevlevi Muhammed Yahya Arif yaptı.

Mevlevi Arif, Nevruz kutlamalarının İslam dininde yeri olmadığını belirterek, Afgan halkını bu bayramın kutlanmaması konusunda uyardı.

Mevlevi Arif açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı adına sizlere şunu söylemek istiyorum:

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Nevruz Günü kutlamayın. Bu kutlama haram bir iştir, caiz değildir. Her kim bu güne özel birtakım işlerde bulunursa, niyetini Nevruz kutlamaya adarsa, İslam dairesinin dışına çıkar.

Bu günü kutlayan Müslümanlara derim ki, kendinizi İslam dairesinin dışına çıkarmayın. İhtiyatlı, dikkatli davranın. Hıristiyanlar, Yahudiler ve Mecusileri bizim itikadımızı değiştirmek için büyük bir çaba içerisindedir. Bizim inançlarımızı kendi inançlarıyla değiştirmeye çalışmaktadırlar. Hiçir şekilde gayrimüslimlere benzememek mühim bir şeriat meselesidir. Tıpkı hadis-i şerifte de geçtiği gibi: Kim bir kavme benzerse o onlardandır.

Sözün özü: Nevruz Müslümanların bayramı değildir. Mecusilerin, gayrimüslimlerin, müşriklerin bayramıdır. Bu günü kutlamak Müslümanların yapacağı bir iş değildir. Hanefi mezhebimize göre de bu böyledir. Bu o kadar mühim bir meseledir ki insanı İslam dairesinin dışarısına çıkarabilir.

Özetle Kur'an, Hadis ve Hanefi fıkhına göre Nevruz kutlamak haramdır, caiz değildir, bundan sakınmak gerekir."

Afganistan'da takvim olarak hicri güneş yılını esas alan takvim kullanılıyor.

Bu takvimde yılın ilk günü ise, miladi takvimde 21 Mart'a denk gelen gün.

Bu kapsamda ülkede bazı kesimlerce Nevruz, yeni yılın ilk günü olarak kutlanıyor. İslam fıkhında ise Nevruz gibi çeşitli günler, İslam öncesi geleneklerin bir parçası olarak görüldüğünden, bu günlerin kutlanması sakıncalı görülüyor.

Kaynak: Mepa News