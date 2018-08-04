Taliban'dan açıklama: 8 ABD askerini öldürdük

Taliban'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre ülkenin batısındaki Herat ilinde süren çatışmalarda, Kabil hükümeti güçleri ve ABD birliklerine ait zırhlı araçlar el yapımı patlayıcılarla hedef alındı. Taliban'a göre yapılan bu saldırılarda 3 Amerikan askeri ölürken, 3 tanesi de yaralandı. Saldırıda aynı zamanda Kabil hükümetine bağlı 3 asker öldürüldü ve 4 tanesi de yaralandı.

Bir diğer saldırı da başkent Kabil'e komşu Pervan ilinin Bagram ilçesinde meydana geldi. İlçede Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir zırhlı aracın tamamen tahrip edildiği ve 5 Amerikan askerinin öldürüldüğü Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından sosyal medyada belirtildi.

Ülkede ateşkes ve Taliban'ın safdışı edilmesi tartışmaları sürerken grup, Kabil hükümeti güçlerinin yanı sıra ABD birliklerine de kayıp verdiren saldırılarına ara vermeden devam ediyor.