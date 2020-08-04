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Aktüel

Taliban Katar Ofisi Başkanı Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:10:10 -
Taliban Katar Ofisi Başkanı Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüştü

KABİL (AA) - Taliban'ın Katar Ofisi Başkanı Molla Abdul Gani Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Taliban Katar Ofisi Sözcüsü Suheyil Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beradar ve Pompeo'nun dün video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

Şahin, Beradar ve Pompeo'nun görüşmede Afgan barış sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede Afgan hükümetiyle Taliban arasında devam eden mahkum takasının konuşulduğunu aktaran Şahin, ayrıca Afganlar arası müzakerelerin başlaması konusunun da masaya yatırıldığını belirtti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'daki savaşı sona erdirmek üzere bir anlaşma imzalanmıştı.

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