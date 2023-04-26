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Dünya Taliban Hükümeti, 170 sivilin katili IŞİD liderini öldürüldü
Dünya

Taliban Hükümeti, 170 sivilin katili IŞİD liderini öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:51:00 -
Taliban Hükümeti, 170 sivilin katili IŞİD liderini öldürüldü

Amerikalı yetkililer, 2021'de Kabil Havaalanı'na düzenlenen bombalı saldırının mimarı olduğu düşünülen IŞİD liderinin, Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'a konuşan yetkililer, IŞİD liderinin haftalar önce öldürüldüğünü ancak ölümünün teyit edilmesinin zaman aldığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, üst düzey bir Amerikalı yetkili, "Hükümetteki uzmanlar, bu kişinin gerçekten de saldırıdan sorumlu olduğundan emin" dedi.

Öldürülen IŞİD liderinin kimliği açıklanmadı.

IŞİD liderinin doğrudan Taliban tarafından hedef mı alındığı yoksa örgüt ile Taliban arasındaki çatışmalarda mı hayatını kaybettiği belirsiz.

26 Ağustos 2021'de düzenlenen canlı bomba saldırısında 170 sivil ve 13 Amerikan askeri ölmüştü. Sivil ölümlerinin tamamına yakını ABD askerlerinin gelişigüzel açtığı ateş sonucu meydana gelmişti.
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 20 yıl sonra yeniden ele geçirmesinden 11 gün sonra düzenlenen saldırı sırasında, birçok sivil Afganistan'dan kaçmaya çalışıyordu.

Saldırıdan birkaç saat önce Batılı ülkeler, Kabil'deki vatandaşlarını, havaalanından uzak durmaları yolunda uyarmıştı.

Uyarıya gerekçe olarak, IŞİD'in Afganistan'daki kolunun havaalanında saldırı düzenleme ihtimali olması gösterilmişti.

ABD, Pazartesi günü, saldırıda ölen Amerikan askerlerinin ailelerini, IŞİD liderinin ölümü hakkında bilgilendirmeye başladı.

Saldırıdan günler sonra ABD, Kabil'de insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti.

Her ne kadar canlı bomba eylemcisinin hedef alındığı açıklansa da, saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'de Biden yönetimi, ülke içinde ve dışında, Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Afgan halkının terk edilerek yalnız, Amerikan silahlarının da sahipsiz bırakılması eleştiri konusu olmuş, havaalanı saldırısında yaralanan bir Amerikan deniz piyadesi daha sonra Afganistan'dan çekilme kararını "felaket" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: BBC Türkçe, Mepa News

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