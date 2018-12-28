0553 313 94 23

Taliban açıkladı: O polisler bize katıldı

Afganistan'da görev yapan 31 emniyet görevlisinin Taliban'a teslim olduğu ve örgüte katıldığı duyuruldu.

28 Aralık 2018 Cuma 20:17
Taliban açıkladı: O polisler bize katıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan ilinde Kabil hükümetine bağlı güçlerden 31 kişinin Taliban'a teslim olduğu aktarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Cevzcan ilinde Kabil hükümeti güvenlik güçlerine bağlı en az 31 kişinin Taliban'a katıldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cevzcan iline bağlı Merdyan ilçesinde ABD destekli Kabil hükümetine bağlı asker, polis ve mahalli polislerden oluşan 31 kişi geçtiğimiz gün bölgedeki Taliban güçlerine katıldı.

31 kişi kendilerine katıldı

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından da sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 31 kişinin kendilerine katıldığı bilgisi doğrulandı.

Mücahid tarafından yapılan açıklamada, 31 kişinin son birkaç gün içinde kendilerine katıldığı ifade edildi.

Kendilerine teslim olan Kabil hükümetine bağlı güçlerin görüntülerini yayınlayan Taliban kaynaklarına göre, asker, polis ve mahalli polislerden oluşan 31 kişi sivil hayatlarına geri döndü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:17
  1. Taliban
  2. Afganistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon liralık yatırım yaptık"
    1. "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon..
    2. Vali Şahin'den kimsesizler oteline..
    3. AK Partili başkan istifa etti
    4. Elazığ'da zincirleme trafik kazaları:..
    5. KKTC'deki darbe girişimi davasında 3..
    6. Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı
    7. Taliban açıkladı: O polisler bize..
    8. Putin 2018'de en çok Erdoğan ile görüştü
    9. FETÖ sanığı eski hakim ve eşi eski..
    10. İsrail Gazze sınırında bir..
    11. Batı'nın küstah oyunu! 'Yak yık' sonra..
    12. Giresunspor'da ayrılık
    13. Son bir haftada 27 terörist etkisiz..
    14. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    15. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın..
    16. Orman'dan belediye başkanlığı açıklaması
    17. Rus uzmandan çarpıcı analiz: YPG..
    18. 2019 emekli zammı ne kadar olacak Son..
    19. Hastalıkların ilacı 'huzur'
    20. Eren Erdem'in Buhan Kuzu'ya açtığı..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"