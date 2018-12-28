Taliban açıkladı: O polisler bize katıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan ilinde Kabil hükümetine bağlı güçlerden 31 kişinin Taliban'a teslim olduğu aktarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Cevzcan ilinde Kabil hükümeti güvenlik güçlerine bağlı en az 31 kişinin Taliban'a katıldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cevzcan iline bağlı Merdyan ilçesinde ABD destekli Kabil hükümetine bağlı asker, polis ve mahalli polislerden oluşan 31 kişi geçtiğimiz gün bölgedeki Taliban güçlerine katıldı.

31 kişi kendilerine katıldı

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından da sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 31 kişinin kendilerine katıldığı bilgisi doğrulandı.

Mücahid tarafından yapılan açıklamada, 31 kişinin son birkaç gün içinde kendilerine katıldığı ifade edildi.

Kendilerine teslim olan Kabil hükümetine bağlı güçlerin görüntülerini yayınlayan Taliban kaynaklarına göre, asker, polis ve mahalli polislerden oluşan 31 kişi sivil hayatlarına geri döndü.