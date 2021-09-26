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Gündem Taliban 4 "insan kaçakçısını" idam etti
Gündem

Taliban 4 "insan kaçakçısını" idam etti

Taliban, insan kaçakçısı olduğu belirtilen 4 kişiyi vinçle idam etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 09:59:00 -
Taliban 4 "insan kaçakçısını" idam etti

Afganistan'ın Herat Vali Yardımcısı Mevlevi Şir Ahmed Ömer, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 4 kişinin, Herat vilayetinde faaliyet gösteren bir tüccar ve oğlunu kaçırdığını belirtti.

Ömer, kaçırılanların kurtarılması için bir operasyon düzenlendiğini kaydetti.

4 kişinin operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade eden Ömer, çatışmada bir Taliban mensubunun da yaralandığını söyledi..

Ömer, öldürülen insan kaçakçılarının cesetlerinin sabah saatlerinde Çevk Meydanı"nda asıldığını belirterek, "Diğerlerinin ibret alması için insan kaçıranların cesetleri meydanda asıldı." ifadesini kullandı.

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