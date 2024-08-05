Taktığı lens yüzünden kör oldu!

Bir anne lens kullanımını yanlış kullanması sonucu bir gözünü kalıcı olarak kaybetti. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlatan kadın, paylaştığı görsellerle de takipçilerini şoke etti.

Geçtiğimiz yıl, Teksas'ta yaşayan yazar Rachel Prochnow, daha önce defalarca yaptığı bir şeyi yaptı: Lenslerini çıkarmadan duş aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre sağ gözünde hafif bir tahrişle başlayan durum hızla kötüleşti. O sırada 34 haftalık hamile olan Prochnow'un iki hafta içinde sağ tarafı tamamen kör oldu.

Doktorlar, suda bulunan bir parazitin, büyük ihtimalle duş alırken gözüne girdiğini ve hassas dokuya girerek ona zarar verdiğini söyledi.

Gözlerine her zaman özen gösteren, 12 yaşından beri lens takan bir kadındı.

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Geceleri mutlaka lenslerini çıkarır, iyice temizler ve kontakt lenslerini düzenli olarak değiştirirdi; her şeyin steril olduğundan emin olurdu.

Ancak kontakt lenslerle duş almanın, yüzmenin veya jakuziye girmenin kendisini enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabileceğini hiç bilmiyordu.

"Her şeyi doğru yaptığımı sanıyordum. Ama yapmıyormuşum" dedi.

Doktorlar sonunda kendisine akantamoeba keratiti teşhisi koydular.

TikTok'ta yaptığı açıklamada, "Hastalığın ciddiyeti nedeniyle 27. haftada doğumu başlatmak zorunda kaldık" dedi ve doğumdan iki ay sonra bile "hala bu acı verici hastalıkla mücadele ettiğini" paylaştı.

CDC'ye göre bu durum, göllerde, okyanuslarda, musluk suyunda, toprakta ve havada bulunan tek hücreli bir organizma olan cathamoeba parazitinden kaynaklanıyor.

Cleveland Clinic'e göre her yıl yaklaşık 1.500 Amerikalı bu hastalığa yakalanıyor. Bu vakaların yaklaşık yüzde 90'ı kontakt lens kullanan kişilerde görülüyor.

Gözün en dıştaki şeffaf tabakası olan korneayı etkiler. Kontakt lens takmak bu tabakada mikroskobik yırtıklar oluşturabilir - Acanthamoeba paraziti bu tabakaya girebilir.

Parazitler korneanıza başarılı bir şekilde girerse, çoğalabilir ve yayılabilir, göz ağrısı, kızarıklık, bulanık görme, ışık hassasiyeti ve sulu gözlere neden olabilir. Sonunda, bu körlüğe yol açabilir.

Doktorlar durumu yeterince erken teşhis ederlerse, göz damlalarıyla kolayca tedavi edebilirler.

Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında doktorlar cerrahi müdahalede bulunmak zorunda kalıyor; gözün dışını kazıyarak parazitleri temizliyor ve daha sonra bölgeyi nakil yoluyla onarıyorlar. Prochnow da aynı şeyi yaşamak zorunda kaldı.

İlk başta beş ayrı doktor tarafından yanlış teşhis konulduktan sonra uzmanlara başvurdu ve korneası kazındı.

Daha sonra anne babasının ve eşi Cameron'ın yardımıyla üç ay boyunca her 30 dakikada bir uygulanması gereken sıkı bir göz damlası tedavisine başladı.

Kendisine kanser tedavisinde kullanılanlara benzer yoğun ilaçlar verildi ve ilaçların karaciğer yetmezliğine yol açmadığından emin olmak için düzenli kan testleri yaptırılması gerekiyordu.

"Eğer annem, babam ve Cameron beni bu zor durumdan kurtarmak için tam anlamıyla çabalamasalardı, şüphesiz kendimi kaybederdim" dedi.

Bayan Prochnow, ilk teşhis konulduktan bir yıl ve 82 doktor ziyaretinin ardından, ölen bir donörden alınan kornea ile değiştirilmek üzere ameliyata alındı.

Ameliyat iyi geçti. Daha önce sadece ışığı ve el hareketlerini görebiliyorken, şimdi bir görme çizelgesindeki en büyük harfleri görebiliyor ve okuyabiliyor. Görme yeteneği mükemmel olmaktan uzak, ancak gözlüklerle bunu düzeltebiliyor.

Şimdi ise bu durum hakkında farkındalık yaratmaya ve Temmuz 2023'te doğan bir yaşındaki çocuğu Lachlan'ı büyütmeye odaklanmış durumda.

Bu enfeksiyona yakalanma olasılığınızı azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır: duş almadan önce kontakt lenslerinizi çıkarın, kontakt lenslerle yüzmekten kaçının, kontakt lenslerinizi temizlerken veya kontakt lens kabınızı temizlerken asla musluk suyu kullanmayın ve kontakt lenslerinizi gereğinden uzun süre takmamaya çalışın.

Odatv.com