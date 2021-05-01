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Gündem Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı
Gündem

Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkmaya çalışan 212 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:45:00 - 2021-05-01 19:01:50

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvurularına, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla izin verildiği belirtildi.

Yasadışı yürüyüşe gözaltı

Ancak yasadışı yürüşüylerin de olduğu belirtilen açıklamada, "İl ve ilçe Hıfzıssıhha meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 kişi gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

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