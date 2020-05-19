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Taksim’de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:27:27 -
Taksim’de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören kapsamında anıta çelenk bırakılırken yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla tören sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu, katılımcılar maskelerini takarak alanda bulundu.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı törende, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu, katılımcılar maskelerini takarak alanda bulundu. Törenin ardından Başkan İmamoğlu ve siyasi partiler de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

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