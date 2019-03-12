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Taksim esnafı o anları anlattı: Ezan bitene kadar hiç durmadılar

8 Mart Cuma günü İstanbul Taksim'de yatsı ezanını okunurken yükselen protesto gösterileri, bölge esnafı tarafından doğrulandı. Yaşananlara an be an şahit olan esnaf Bilal Aslan, "Ezan bitene kadar hiç durmadılar" dedi.

12 Mart 2019 Salı 19:59
Taksim esnafı o anları anlattı: Ezan bitene kadar hiç durmadılar

8 Mart Cuma günü İstanbul Taksim'de yatsı ezanını düdük ve ıslıklarla protesto edenlere Taksim esnafından tepki geldi.

Taksim esnafı, ezanın ıslıkladığını doğruladı: Ezan okunduğu zaman sesler ve çığlıklar yükseldi, ezan bastırılmaya çalışıldı, düdük sesleri arttı. Hatta aralarında kapalı bayanlar da vardı, birbirine bakındılar, neye uğradıklarına şaşırdılar.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde toplanan bir grubun, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı bastırmak istediği esnaf tarafından da doğrulandı. Taksim esnafı, eylemcilerin ezan okunduğunda protestolarını arttığını söyledi.

8 Mart Cuma günü İstanbul Taksim'de yatsı ezanını düdük ve ıslıklarla protesto edenlere Taksim esnasından tepki geldi. Taksim esnafı ezan protestosu başladığında grubun içinde bulunan başörtülü kadınların birbirlerine bakıp olayın şaşkınlığını yaşadıklarını da anlattı.

"Ezan okunduğunda sesler yükselmeye başladı"

Esnaf Cesim Enç: "(8 Mart gecesi) ezan okunduğu zaman sesler ve çığlıklar yükseldi, ezan bastırılmaya çalışıldı, düdük sesleri arttı. Hatta aralarında kapalı bayanlar da vardı, birbirine bakındılar, neye uğradıklarına şaşırdılar. Ezana saygı olması gerektiğini düşünmekteyim."

"Ezan sesi bastırılmaya başlandı"

Esnaf Fatih Taşkıran: "30 yıldır Beyoğlu esnafıyım. 8 Mart gecesi ezan okunurken sesler aşırı derece yükseldi. Ezan sesi bastırılmaya çalışıldı. Ezan sesi İnönü Stadı'nın önünden duyulur, Cihangir ve Harbiye'den duyuluyor. Ezan sesini duymamaları mümkün mü? O kadar insan bağırdı, ezan sesini bastırdı. Beyoğlu'nda içki içen insanlar ezan okunduğunda dahi utancından içkiyi masanın altına koyarken, tavla oynayanlar tavla oyununu bırakırken, Anadolu'da yolda yürüyen insanlar dururken, caddede kaset satışı yapanlar ezan okunduğunda müzik sesini kapatırken bunun olması aldatmaca. Ezana saygı duyulmalı"

"Ezan bitene kadar hiç durmadılar"

Esnaf Bilal Asan: "Ezan okunmaya başladığında ıslık ve düdük sesleri daha da arttı. Canlı şahidiz. Hatta, 'Ne oluyor?' dedik. Ezan bitene kadar hiç durmadan bağırdılar, protesto yükseldi. Eylemcilerin ezanı duymamaları imkansız. Çok normal şartlarda ezan sesi duyulur. Terbiyesizlik yapıldı. Ezandan şikayetleri varsa, Telaviv, Moskova veya Washington'da yaşayabilirler ama yüzde 99'u Müslüman olan ülkede bunu yapamazlar."

"Ezan okunduğunda çığlıklar arttı"

Esnaf Mesut Enç: "Ezan okunduğunda protesto sesi aşırı yükseldi. Ezan okunduğunda çığlıklar ve düdük sesleri artmaya başladı. Islıklamalar arttı. İki senedir ezan okunduğunda protestolar artıyor. Müslüman ülkede yaşıyoruz, bu protestodan rahatsız oldum"

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:59
  1. İstanbul
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