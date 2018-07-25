Takside unutulan 300 bin TL'lik altını sahibine teslim etti!

Dün öğle saatlerinde havalimanı İç Hatlar Terminali önünde müşteri bekleyen Yalınız, çocuklarıyla aracına binen bir kadını Esenyurt'taki evine götürdü.

Yolcularını bıraktıktan sonra geriye manevra yapan Yalınız, arka bölümde çanta gördü. Çantayı kontrol eden şoför, içinde altın bulunduğunu tespit etti.

Yalınız, bulduğu çantayı bağlı bulunduğu Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim ederek, altınların sahibini beklemeye başladı.

Öğleden sonra havalimanına gelen çantanın sahibi Semiha Külekçi, görevlilerin yönlendirmesiyle kooperatife ulaştı.

Külekçi, altın dolu çantasını, onu tanıyan taksi şoförü Yalınız'dan teslim aldı. Yüksel Yalınız, sahibine teslim edeceği altınları çantaya koyarak, Külekçi'ye verdi.

Taksi şoförü Yalınız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden Esenyurt’a yolcu götürdüğünü, aracın dönüşü sırasında arka koltukta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Yalınız, çantayı kontrol ettiğinde içinde altın olduğunu gördüğünü, daha sonra havalimanındaki taksi durağına gelerek, yetkililere teslim ettiğini belirtti.

ALTINLARIN DEĞERİ 10 YILLIK MAAŞININ TOPLAMI KADAR

Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifine bağlı, başkasına ait araçta yevmiyeli çalıştığını, bulunan altının değerinin 10 yıllık maaşına denk geldiğini kaydeden Yalınız, "Yolcunun ihtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim." ifadelerini kullandı.

Külekçi ise bu sabah uçakla Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini, önce altın dolu çantayı terminal tuvaletinde unuttuğunu sandığını belirtti.