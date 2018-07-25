THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Takside unutulan 300 bin TL'lik altını sahibine teslim etti!

Atatürk Havalimanı'nda taksicilik yapan YükselYalınız, dün öğle saatlerinde aracında bulduğu bir çanta içindeki yaklaşık 300bin lira değerinde altın ziynet eşyalarını sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
Takside unutulan 300 bin TL'lik altını sahibine teslim etti!

Dün öğle saatlerinde havalimanı İç Hatlar Terminali önünde müşteri bekleyen Yalınız, çocuklarıyla aracına binen bir kadını Esenyurt'taki evine götürdü.

Yolcularını bıraktıktan sonra geriye manevra yapan Yalınız, arka bölümde çanta gördü. Çantayı kontrol eden şoför, içinde altın bulunduğunu tespit etti.

Yalınız, bulduğu çantayı bağlı bulunduğu Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim ederek, altınların sahibini beklemeye başladı.

Öğleden sonra havalimanına gelen çantanın sahibi Semiha Külekçi, görevlilerin yönlendirmesiyle kooperatife ulaştı.

Külekçi, altın dolu çantasını, onu tanıyan taksi şoförü Yalınız'dan teslim aldı. Yüksel Yalınız, sahibine teslim edeceği altınları çantaya koyarak, Külekçi'ye verdi.

Taksi şoförü Yalınız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden Esenyurt’a yolcu götürdüğünü, aracın dönüşü sırasında arka koltukta bir çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Yalınız, çantayı kontrol ettiğinde içinde altın olduğunu gördüğünü, daha sonra havalimanındaki taksi durağına gelerek, yetkililere teslim ettiğini belirtti.

ALTINLARIN DEĞERİ 10 YILLIK MAAŞININ TOPLAMI KADAR

Atatürk Havalimani Taksiciler Kooperatifine bağlı, başkasına ait araçta yevmiyeli çalıştığını, bulunan altının değerinin 10 yıllık maaşına denk geldiğini kaydeden Yalınız, "Yolcunun ihtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim." ifadelerini kullandı.

Külekçi ise bu sabah uçakla Erzurum'dan İstanbul'a geldiğini, önce altın dolu çantayı terminal tuvaletinde unuttuğunu sandığını belirtti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Örnek taksi şoförü
  4. altın ithalatı
  5. sahibine teslim
  6. Atatürk Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy'de lüks otelde intihar vakası!
    1. Kadıköy'de lüks otelde intihar vakası!
    2. Kılıçdaroğlu rest çekti!
    3. İngiliz medyası resmen duyurdu!..
    4. Reha Denemeç kimdir?
    5. İçişleri Bakanlığı'ndan OHAL açıklaması!
    6. Trafikte sıkışınca aracın içinde.....
    7. ODTÜ'lülerin pankart savunması..
    8. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    9. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    10. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    11. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    12. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    13. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    14. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    15. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    16. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    17. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    18. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    19. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    20. Türkiye'den kanlı saldırıya kınama!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!