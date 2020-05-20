  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu

Bir ramazan ayının daha sonlarına doğru...

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
için kalan
Aktüel

Taksicilere hijyen paketi

Korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, taksicilere hijyen paketi dağıtımına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:08:52 -
Taksicilere hijyen paketi

Korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, taksicilere hijyen paketi dağıtımına başladı. Taksi duraklarını ziyaret eden Başkan Balcı, taksici esnafına hijyen paketi dağıtımını kendi elleriyle yaptı.


Altındağ Belediyesi, Altındağ’da her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, gün boyu görev yapmakta olan taksi şoförlerine, içerisinde sıvı el sabunu, maske ve kolonya bulunan hijyen paketi dağıtıyor.



"Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz"


Şoför esnafının da gün boyu çalışmak zorunda olan meslek sahipleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım... Sefer sayıları azalsa da, şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle Altındağ’da görev yapan tüm taksici kardeşlerimize, ücretsiz hijyen paketi dağıtımı yapıyoruz. Paketin içinde sıvı el sabunu, maske ve kolonya bulunuyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı