Taksiciden müşteriye tehdit: Kafana sıkarım!
Üsküdar'da bir taksici, "Karşının taksisiyim" dedikten sonra müşteriyle tartışarak, "Kafana sıkarım" dedi.
Dün İstanbul Üsküdar'daki Altunizade'de bir taksi şoförü, yolcunun istediği yöne gitmediğini belirterek tartışma başlattı.
Bu sırada videoya çekildiğini fark eden taksici, yolcuya hakaretlerde bulundu.
Yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde taksicinin, "Beni çekemezsin oğlum sen kimsin? Senin kafana sıkarım. Sana laf anlatıyoruz. Burası sadece karşıya gidiyor." ifadelerini kullandığı duyuldu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförünün ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiği görüntüler üzerine harekete geçti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ekipler, söz konusu bölgede yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13 (kayıtsız şoför), 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91, 34 TFN 92 plakalı ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.