SON DAKİKA
Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu

Adana'da taksiyle Kozan Barajı'na giden bir kadının durumundan şüphelenen taksici, polise haber verdi. Ekipler baraj ve çevresindeki ormanda arayıp sabaha karşı bulduğu kadını ikna ederek hastaneye götürdü.

Adana Kadirli'de yaşayan İ.P. dün gece taksiyle Kozan ilçesindeki Durmuşlu Mahallesi'ne geldi. İ.P., Kozan Barajı çevresinde taksiden indi. İ.P.'nin yol boyunca yaptığı telefon görüşmelerinden şüphelenen taksi şoförü, intihar edebileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SABAHA KARŞI BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, İ.P.'yi bulmak için Kozan Barajı ve çevresindeki ormanda arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarma sabaha karşı telefonla İ.P.’ye ulaştı. Ekiplerin ikna ettiği kadın, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ailesine teslim edildi.

