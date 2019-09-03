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Taksici de zamdan şikâyetçi

Taksimetre ücretine gelen zamdan sadece vatandaş değil taksiciler de etkilendi. 2017 ve 2018’de taksimetre ayarı için 190 lira ödeme yapan taksicilerden bu defa 500 lira talep edilmesi tepkileri beraberinde getirdi.

03 Eylül 2019 Salı 11:53
Taksici de zamdan şikâyetçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)taksimetre ücretlerine yaptığı yüzde 25’lik zam taksici esnafına da olumsuz yansıdı. Bu zammın ardından taksimetre güncelleme işlemi ücreti 190 liradan 500 liraya çıktı. Yüzde 150’yi aşan ücret artışının gerekçesini merak eden binlerce taksici, ‘El insaf’ diyor ve “80 lira mühür değiştirme parası veriyoruz tamam da 420 lirayı ne için ödüyoruz? İki tane soket sokup çıkarmanın bedeli bu mu olmalı” sorularını soruyor.

Haksız bir uygulama

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) eski Başkanı Yahya Uğur, taksimetre ayar ücretinin önemli oranda arttığına işaret etti. Uğur, “2017 ve 2018’de ücret 190 liraydı. Fiyatın bu sene 500 liraya çıkarılması şaşkınlıkla karşılanıyor ve hakka hukuka uygun bulunmuyor” dedi.

Hatadan dönülsün

Taksimetre ayarı yapan firmaların yanlış bir adım attığına dikkat çeken Uğur, şunları kaydetti: “İTEO’nun başında bulunduğum dönemde önemli görüşmelerde bulunuyor ve fiyatları aşağı çektirmeyi başarıyordum. Ama aynı başarı devam ettirilemiyor. Malum geçenlerde bir tüketici derneği tarafından ayar fiyatının oda tarafından belirlendiği iddia edildi. Yine bir taksimetre firmasınca taksicilere ‘Fiyatı İTEO Başkanı’yla tayin ettik” yazılı SMS gönderildi. Bu çok vahim bir durumdur. Umarız, hatadan bir an evvel dönülür ve taksiciler mağdur edilmez.” İTEO yönetimini taksicilerin sömürülmelerini önlemeye davet eden Uğur, “Oda yönetimi üyelerinin maliyetlerini minimum seviyelere indirmek için girişimlerde bulunmalı” çağrısı yaptı.

9 milyonluk bir ekonomi

İstanbul’da 18 bin 435 taksici taksimetre ayarı için toplam 9 milyon 217 bin 500 lira ödeyecek. Bu ödemeyi yapmayan ve eski tarifeyle çalışmayı tercih eden taksicilere yaptırım uygulanacak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:53
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