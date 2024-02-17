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Yerel Taksi durağında dehşet
Yerel

Taksi durağında dehşet

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:39:00 -

Maltepe'nin Fındık Maahallesi'nde bu sabah sıralarında meydana gelen olayda durak sahibinin kardeşi Yusuf Aslan, uzun süredir anlaşmazlık içerisinde olduğu taksi şoförü Fırat Nebi Sürer'i, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bacağından vurdu.

Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı.

Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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