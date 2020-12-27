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Gündem Taksi durağına kılıçla saldırdı! Taksiciler tekme tokat dövdü
Gündem

Taksi durağına kılıçla saldırdı! Taksiciler tekme tokat dövdü

Ataşehir’de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı. Taksi durağının camlarını kıran Emrah isimli şahsı taksiciler döverek hastanelik etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:40:00 -

Olay Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre müşteri olarak taksi durağına gelen Emrah isimli şahsı bir taksiye binerek evine götürülmesini istedi.

Evine bırakılan şahıs daha sonra elinde kılıç ile taksi durağına gelerek saldırmaya başladı. Taksi durağının camlarını kırarak zarar veren şahsı taksiciler döverek hastanelik etti.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ile hastaneye kaldırılan Emrah tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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