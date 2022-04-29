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Yerel Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Yerel

Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan taklalar atarak boş arazide ters yattı. Takla atan otomobilin altında kalan sürücü sıkışarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:00:00 -
Takla atan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, Denizli'nin Buldan Yenicekent ile Oğuz Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Şaşkın, 64 AAE 446 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak yolun kenarına ters şekilde yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ters yatan otomobildeki sürücüyü kurtaramaya çalışsa da kısa sürede başarılı olamadı. Uzun süre uğraşların ardından sürücü aracın içerisinde çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Şaşkın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı jandarma ekipleri çevrede araştırma yapmasının ardından araçta başka kişi olmadığı tespit edildi.

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