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Yerel Takla atan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Takla atan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Takla atan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir'de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı; 80 yaşındaki sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı; 80 yaşındaki sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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