Ekrem’e hakaret soruşturması! Savunma yaparken bile suç işledi

Dünkü duruşmada İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesini kaleme alan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ve yargı mensuplarına hakaret eden suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldı.

Gürlek’i hedef alan İmamoğlu hakkında hukuki işlem başlatıldı. Haddini aşarak Gürlek’e “Rezil oluyorsun”, “Müflis tüccara dönüşüyorsun”, “Her tarafından pislik akıyor”, “Bu hangi kafa”, “Bu iddianameyi yazanlar benim için şaibelidir”, “Ya bu ülkenin seçilmiş belediye başkanına, Cumhurbaşkanı adayı hakkında utanmadan utanmadan sefil bir biçimde ‘Casus’ diye yazan savcılar var”, “Ne kadar seviyorlar tebaa olmayı. Tabi olmayı seven bir adam bunu yazabilir” sözlerini sarf eden İmamoğlu’na soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan alçıklamada “İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu’nun 15 Ekim 2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle ‘kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.