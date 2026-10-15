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Gündem Benzine büyük indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar bu tarihi beklesin
Gündem

Benzine büyük indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar bu tarihi beklesin

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Benzine büyük indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar bu tarihi beklesin

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek önemli bir indirim beklentisi oluştu. Küresel piyasalarda petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin pompaya yansımasıyla benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin 17 Ekim Cumartesi günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatları ile uluslararası piyasalardaki benzin marjlarında görülen gerileme sonrası benzin grubunda dikkat çeken bir indirim beklentisi ortaya çıktı.

BENZİNE 5 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör temsilcilerinin güncel maliyet hesaplamalarına göre kurşunsuz benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim bekleniyor.

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde son dönemde yükselen akaryakıt maliyetleri nedeniyle zorlanan araç sahipleri önemli ölçüde rahatlayacak.

İNDİRİM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Benzindeki indirimin 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.01'den itibaren pompa satış fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

5,65 TL'lik indirimin tamamen pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 78,15 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 77,95 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye, İzmir'de ise 79,45 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL

Ankara
Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 41,29 TL

İzmir
Benzin: 85,10 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL

ARAÇ SAHİPLERİNİN GÖZÜ CUMARTESİ GÜNÜNDE

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış maliyetlerindeki değişimlerden etkileniyor. Son dönemde küresel piyasalarda ortaya çıkan aşağı yönlü hareketin ardından benzin için hesaplanan 5 lira 65 kuruşluk indirim, sürücüler açısından dikkat çeken bir düşüş anlamına geliyor.

İndirimin beklendiği şekilde pompaya yansıması halinde 50 litrelik bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 282,5 TL azalacak.

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Yorumlar

Vahap

Motorine de bindirim koyun bakalım ne olacak.
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