Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın mal varlığı donduruldu

Ağustos 2023 döneminden bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik bünyesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak mesai yürüten Taha Çakmak, mevcut görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Taha Çakmak, Türkiye Sigorta bünyesindeki rollerinin yanı sıra Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi ile OSEM yönetim kurulu başkanlıklarını ve Emeklilik Gözetim Merkezi yönetim kurulu üyeliğini de aktif olarak yürütüyordu.

AYRINTILI GEREKÇE PAYLAŞILMADI

Yargı kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, istifa işlemlerinin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Taha Çakmak'ın tüm şahsi malvarlığına ihtiyati tedbir kararı konuldu. Güvenlik ve yargı birimlerinin koordineli çalışması neticesinde eski genel müdür hakkında aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da yürürlüğe girdi. Söz konusu finansal tedbir kararlarının ve seyahat engelinin hangi adli soruşturma, dosya veya operasyon kapsamında uygulamaya konulduğuna dair resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir gerekçe paylaşılmadı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Kamu finansı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında uzun yıllar üst düzey bürokrat olarak görev yapan Taha Çakmak, 1981 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nü tamamlayan Çakmak, kariyerine 2004 yılında uluslararası denetim firması Deloitte bünyesinde adım attı.

Ertesi yıl kısa bir süre Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde müfettiş yardımcılığı yaptıktan sonra, uzun yıllar görev yapacağı Ziraat Bankası ailesine katıldı. Ziraat Bankası'nda müfettişlikten insan kaynakları bölüm başkanlığına ve kamu kurumsal şube yöneticiliğine kadar geniş bir yelpazede on dört yıl boyunca sorumluluklar üstlendi.

Ziraat Bankası'ndaki döneminin ardından kariyerine Ankara'daki ekonomi bürokrasisinde devam eden Çakmak, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde daire başkanlığı görevine getirildi.

Aynı yıl finans sektörünün düzenleyici otoritelerinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde başkan yardımcılığı makamına atandı. Bu görevdeki iki yıllık deneyiminin akabinde, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilerek para politikasının yönetiminde doğrudan rol oynadı. Merkez Bankası'ndaki mesaisini Ağustos 2023'e kadar sürdürdü.