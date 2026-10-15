Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacağı 7. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi kapsamında bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in zirve dolayısıyla liderler ve heyetler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 7. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Fidan, zirve kapsamındaki programa iştirak etti.
ALİYEV'İN EV SAHİPLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ
Bakan Fidan, CICA 7. Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Zirve onuruna gerçekleştirilen programda katılımcı ülkelerin temsilcileri bir araya geldi.
Fidan'ın Bakü'deki temaslarının CICA Zirvesi kapsamında devam etmesi bekleniyor.