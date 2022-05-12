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Spor Takdir topladı! Umut Nayir'den örnek davranış
Spor

Takdir topladı! Umut Nayir'den örnek davranış

Futbolcu Umut Nayir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı. Nayir örnek davranışıyla takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 16:58:00 -
Takdir topladı! Umut Nayir'den örnek davranış

Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'un oyuncusu Umut Nayir, askerlik görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtasıyla Cizre ilçesinde Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı.

Asker arkadaşı aracı oldu

Umut Nayir'in askerlik görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtasıyla bu bağışı yaptığı öğrenildi. Öğretmen Hasan Alak konuya ilişkin konuşarak, "Görev yaptığım okulda laboratuvar olmadığı için Umut Nayir'dan rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp okulumuza yepyeni, tam donanımlı bir Fen Laboratuvarı kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Umut Nayir'e teşekkür

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke açılış sırasında Nayir'e teşekkür ederek, "Bilimsel çalışmaların yapılması için temel etken deneylerdir. Deneylerin yapıldığı yer ise laboratuvarlardır. İnşallah Umut Nayir'in ilçemize kazandırdığı bu laboratuvarda araştıran, merak eden, öğrenmeyi öğrenen nesiller yetiştireceğiz ve eğitim sistemimize, ülkemize katkı sağlayacak ilim ve bilim insanları yetiştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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