  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Takdir teşekkür hesaplama
Eğitim

Takdir teşekkür hesaplama

Takdir Teşekkür hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler ‘’Takdir teşekkür hesaplama’’ aramasında bulunuyorlar. Peki, ‘’Takdir teşekkür hesaplama’’ nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:22:00 -
Takdir teşekkür hesaplama

Derslerden alınan ortalama puanları yazarak takdir ve teşekkür hesaplaması E-okul ile yapabilirsiniz. İlköğretim (5.6.7.8 sınıf), İmam Hatip Ortaokulları ve Lise (9.10.11.12. sınıf) için takdir teşekkür belgesi hesaplama E-okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.

E-okul üzerinden takdir teşekkür hesaplama, e-okul devamsızlık sorgulama, karne notu hesaplama, ağırlıklı ortalama notu hesaplama işlemleriyle ilgili linki haberimizde bulabilirsiniz.

Ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim öğretimin başladığı bu günlerde takdir-teşekkür hesaplamalarının nasıl yapıldığı merak kazandı. Öğrenciler takdir-teşekkür hesaplama yoluyla karne döneminde belge alıp alamayacağını öğrenebilmekte. Ayrıca takdir-teşekkür hesaplama yoluyla belge alıp alamayacaklarını, kaç puana ihtiyaçlarının olduğu gibi bilgilere de erişebiliyorlar.

E- okul Takdir teşekkür hesaplama

İlk ve orta öğretimde başarılı öğrencilere dönem sonlarında verilen takdir ve teşekkür belgelerini almak için gerekli not ortalamasının sağlanması şartı gerekiyor.

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Karne notu nasıl hesaplanır?

Yeni egotism ve öğretim yılının başlamasıyla araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor. 

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanması ile toplam yazılı sayısına bölünmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

Tüm dersler için bu işlemigerçekleştirildikten sonra, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplanır.

Toplanan not ortalaması ise o dönem kaç ders aldıysa o sayıya bölünür.

Öğrenciler bu şekilde o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle
Gündem

Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Karadeniz'de tarihi doğal gaz keşfini dünyaya duyuran Türkiye, Akdeniz'de yeni hamleye hazırlanıyor. Libya ile görüşen Türkiye, petrol, elek..
İnternetteki bu tuzağa aman dikkat! Utanıp şikayet etmiyorlar
Gündem

İnternetteki bu tuzağa aman dikkat! Utanıp şikayet etmiyorlar

Evlilik sitelerinde, evlenme vaadiyle dolandırılanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal medya üzerinden de yapılan dolandırıcılıkların ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı