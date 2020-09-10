Derslerden alınan ortalama puanları yazarak takdir ve teşekkür hesaplaması E-okul ile yapabilirsiniz. İlköğretim (5.6.7.8 sınıf), İmam Hatip Ortaokulları ve Lise (9.10.11.12. sınıf) için takdir teşekkür belgesi hesaplama E-okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.

E-okul üzerinden takdir teşekkür hesaplama, e-okul devamsızlık sorgulama, karne notu hesaplama, ağırlıklı ortalama notu hesaplama işlemleriyle ilgili linki haberimizde bulabilirsiniz.

Ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim öğretimin başladığı bu günlerde takdir-teşekkür hesaplamalarının nasıl yapıldığı merak kazandı. Öğrenciler takdir-teşekkür hesaplama yoluyla karne döneminde belge alıp alamayacağını öğrenebilmekte. Ayrıca takdir-teşekkür hesaplama yoluyla belge alıp alamayacaklarını, kaç puana ihtiyaçlarının olduğu gibi bilgilere de erişebiliyorlar.

E- okul Takdir teşekkür hesaplama

İlk ve orta öğretimde başarılı öğrencilere dönem sonlarında verilen takdir ve teşekkür belgelerini almak için gerekli not ortalamasının sağlanması şartı gerekiyor.

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Karne notu nasıl hesaplanır?

Yeni egotism ve öğretim yılının başlamasıyla araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanması ile toplam yazılı sayısına bölünmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

Tüm dersler için bu işlemigerçekleştirildikten sonra, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplanır.

Toplanan not ortalaması ise o dönem kaç ders aldıysa o sayıya bölünür.

Öğrenciler bu şekilde o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.